Van den Brom wil geen genoegen nemen met plek drie

Door Nik Kok



De hoofdtrainer van de nummer drie van de eredivisie dubde nog even over het doorgaan van dit interview. Juist in de week voor de wedstrijd tegen Feyenoord, die vanmiddag in de Kuip wordt gespeeld. Terwijl toch de complimenten neerdalen op AZ én hemzelf, de club en de trainer die toch maar mooi aan een geweldig seizoen bezig zijn. ,,Maar waarom moeten we met het hoofd in de wolken lopen? Alle ogen zijn zondag op ons gericht. Dan kan een beetje rust geen kwaad. Ook al omdat jullie er natuurlijk over gaan beginnen dat we hier nooit van Ajax, PSV of Feyenoord kunnen winnen." Het interview ging niettemin wel door. ,,Rust is goed maar je moet er ook van genieten. Ik ben de eerste die het toegeeft als iets niet goed is. Maar deze euforie is terecht. En als het terecht is, mag je er ook over praten."

Lees ook De ontluisterende cijfers van de afgang van PSV in Tilburg Lees meer

Goedlachs is Van den Brom sowieso op de dag dat hij zojuist drie spelers van zijn selectie heeft kunnen zeggen dat ze opgenomen zijn in de voorselectie van het Nederlands elftal. Schitterend vond Van den Brom het om te zien dat de één er weer anders op reageerde dan de ander. Guus Til leek vrij nuchter. Net als Marco Bizot. Wout Weghorst leek juist emotioneel.

Studio Sport

Het deed Van den Brom denken aan zijn eigen tijd als speler. Schaterend: ,,Weet je hoe we toen te horen kregen dat we geselecteerd waren? In een brief van de KNVB die begon met 'Beste John'. En dan daaronder: 'Zondagavond op het eind van de uitzending van Studio Sport hoor je of je bij de definitieve selectie zit'." Van den Brom, in de jaren 90 vaak op het randje van zo'n selectie, wachtte de uitzending van Studio Sport immer in grote spanning af.



Als hij vertelt op de zwarte leren bank van zijn sobere trainerskamer op het trainingscomplex van AZ in Wijdewormer schuift hij van opwinding heen en weer. Iets wat hij het hele gesprek zal doen. ,,Zo ben ik. Altijd onrustig. Ik kan nooit stilzitten. Ongeduldig ook. Het is net als tijdens een wedstrijd. Je had me in het begin van mijn trainerscarrière moeten zien. Altijd in de weer langs de lijn. Nog meer dan nu."

Quote Je had me in het begin van mijn carrière moeten zien. Altijd in de weer langs de lijn. John van den Brom

Joviaal pakt hij een bal uit de kast. ,,Een tik van mij. Ik bewaar ballen waar ik herinneringen aan heb. Mijn vrouw wordt er gek van. Kijk, dit is de WK-bal voor Rusland. Geen herinnering nog, maar wel een mooi exemplaar, toch? Ik heb die van vorig seizoen waar we Europa League mee speelden. Gaat natuurlijk nergens over, je doet er verder niks mee, maar ja, het is de bal. Daar waar het eigenlijk allemaal om draait."

Goede gesprekken

Volledig scherm John van den Brom en Sparta-speler Robert Muhren, die drie jaar voor AZ uitkam. © ANP Pro Shots Op die leren bank, waar hij zo onrustig op zit, voert hij goede gesprekken met zijn spelers. Pas nog met Wout Weghorst. ,,Dat ging best diep." Van den Brom blijft voor altijd 'de mensenmens-trainer', zoals AZ-directeur Robert Eenhoorn hem ooit noemde. ,,We praten veel hier bij AZ", zegt hij. ,,Je moet altijd dicht bij jezelf blijven en ik vind communicatie heel belangrijk. Spelers vullen hier 's ochtends op een iPad in hoe ze zich voelen. Er is altijd wel iéts met een speler. Ik vind het ook heel belangrijk dat we hier 's ochtends met z'n allen ontbijten. Dat sociale aspect moet er zijn. En als er dan iets is, gaan ze hier zitten op de bank. Zeg ik: 'Hey jongen, wat is er aan de hand'." Altijd heeft Van den Brom er dan al een autorit opzitten vanuit zijn woonplaats Amersfoort. Best een afstand, maar files kunnen vermeden worden als je maar vroeg genoeg weggaat. Bovendien luistert hij dan standaard naar het programma van radio-dj Edwin Evers en dat stemt vrolijk. ,,Daar begint voor mij de dag mee. Dat is humor voor mij. Ik lach dan hardop mee in de auto. Het is ook echt een team, met die sidekicks van hem. Hoe ze met elkaar omgaan en met nieuwslezer Henk. Dat ingespeelde is echt een kwaliteit, hoor. Je denkt dat het allemaal gelul achter elkaar is, maar nee, het is net een voetbalteam."

Goedgemutst komt hij dan dus aan in Wijdewormer bij zijn selectie. ,,Ik ben nu 51, soms heb ik het gevoel een vaderfiguur te zijn voor die jongens. Ik zie ze niet als mijn kinderen, maar ik heb dochters die net iets ouder zijn. Die vader-kindrelatie heb ik al ervaren, aspecten komen terug in het trainerschap. Dan gaat het vaak over houding en gedrag. Is dat normaal in de tegenwoordige tijd, vraag ik mezelf weleens af. Ze kunnen het hier uitleggen."

Het communiceren en samenwerken gebeurt strakker dan vorig seizoen, zo geeft Van den Brom toe. Toen beleefde AZ een minder seizoen met een verloren bekerfinale, geen plaatsing voor Europees voetbal en een dozijn aan oersaaie thuiswedstrijden. ,,Anders is dat ik directer ben dan vorig seizoen. Misschien wel harder. Als er een conflict is, meteen erop zitten. Het kan zomaar iets groots worden. Niet dat ik met tegenzin naar de club ging. Maar juist nu denk je nog weleens aan vorig jaar en hoe het toen was."

Anders is het ook dat hij werkt met een andere assistent-trainer. Het huidige AZ-succes wordt nog weleens opgehangen aan de nieuwe assistent Arne Slot. Hij geldt als tactisch goed onderlegd. Dat stoort Van den Brom niet, zegt hij zelf. ,,Omdat ik weet dat het niet zo zit. Iedereen in de staf draagt zijn steentje bij aan de tactiek. Arne heeft veel kwaliteiten, maar die heeft Leeroy Echteld (ook assistent, red.) ook."

Openheid

Wat Van den Brom wel stoorde, was de openheid over het seminar dat de club enkele weken geleden gaf en wat daarvan naar buiten kwam in de media. Op dat seminar werd de vooruitstrevende tactiek uit de doeken gedaan, één van de pijlers achter het huidige succes. In deze krant stond zo tot in detail beschreven hoe het strijdplan van AZ telkens weer tegenstanders verraste. ,,Die openheid vind ik niet goed. Waarom moeten wij alles naar buiten gooien? Het is van ons, we hebben het samen bedacht. We gooien alle fysieke waarden van de spelers toch ook niet naar buiten? Ik denk bij zoiets altijd van: niet doen. Als je een seminar houdt voor zoveel mensen, dan weet je dat zoiets naar buiten gaat. Bij grotere clubs zie je dat niet. Dat is iets waarin we nog kunnen groeien, denk ik. Ik heb ze (de trainers die op het seminar spraken, red.) gezegd dat het ons niet helpt. Daar zijn ze het dan wel mee eens. Voor mij is het dan klaar. Ik lig er niet wakker van."

Hij is toch al steeds meer de manager geworden in plaats van de trainer. ,,Ik kan nu veel makkelijker taken weggeven. Omdat ik weet dat het goede mensen zijn. Eén van de dingen die ik goed beheers, is kwaliteiten van mensen herkennen. Als ik weet dat je een goeie bent dan hoef ik me daar niet druk om te maken. Dat is het moderne managen. Vergis je niet. Bij AGOVV werkte ik nog met vier man. Hier bij AZ gaat het om een stuk of vijftien man. Bij Anderlecht waren het er nog meer."

Volledig scherm John van den Brom. © ANP Pro Shots

In alles laat Van den Brom - bezig aan zijn vierde seizoen in Alkmaar - zien het naar zijn zin te hebben bij AZ. Als John Stegeman straks afzwaait bij Heracles is alleen Phillip Cocu langer bij een eredivisieclub werkzaam. ,,Dat doet me best veel. Ik heb altijd het imago gehad van een clubhopper. Dat kunnen ze nu lekker niet meer zeggen.''

Hij staat nu op 164 officiële wedstrijden voor AZ. Hij moet alleen Georg Kessler (177) en Louis van Gaal (181) nog voor zich dulden. ,,Ik sta hoog. Dat record wil ik dan echt nog even meepakken."

Aanbieding

Zoeken Ajax en Feyenoord een trainer, dan wordt zijn naam altijd zijdelings genoemd. Nooit kwam er een aanbieding. ,,Je moet altijd ambitie hebben, vind ik. Maar iedereen heeft het altijd maar over Ajax, PSV en Feyenoord. Is dat wel het walhalla vraag ik me weleens af. Vraag maar aan Marcel Keizer of Erik ten Hag. Vinden zij dat nog steeds? We staan twee punten achter op Ajax, maar hier kun je in alle rust werken en bij Ajax niet. De druk is daar niet hoger dan hier, hoor. Het is hoe je omgaat met de druk die de buitenwereld creëert. Ik heb ooit met Anderlecht in de Champions League gevoetbald. Dat is het mooiste wat er is. We wonnen niet veel, maar het is wel kicken. Dat nog eens meemaken, dat is een ambitie." AZ kan écht nog een keer kampioen worden, denkt Van den Brom. ,,Al zijn we nu natuurlijk snel geneigd dat te zeggen omdat het nu goed gaat. Maar als je dat doel niet hebt hier, dan nemen we al genoegen met die derde plek. Hebben we al een keer gehaald hier. Dan heb je Europees voetbal. Hartstikke leuk, maar dat halen we acht van de tien keer."

Noviteiten

Volledig scherm John van den Brom. © Pro shots AZ is van het innovatieve. Een club met minder budget die daarom slimmer moet zijn dan de rest. Of Van den Brom weleens denkt: leuk allemaal die noviteiten hier, maar in het weekeinde moet ik gewoon die wedstrijd winnen? ,,Ik sta achter alle initiatieven. Sommigen vind ik een beetje overdreven. Andere aspecten zijn juist weer onderbelicht in mijn ogen. Het gaat voornamelijk om de jeugdopleiding natuurlijk."



De jeugdspelers die zich bij AZ aandienen zijn echt nog niet allemaal direct klaar voor het grote werk. Al wordt dat beeld soms geschetst. ,,Er is wat dat betreft maar één uitzondering. Dat is Teun Koopmeiners. Die kwam erbij en haakte direct aan. Spelers als Guus Til en Thomas Ouwejan trainden al heel lang met ons mee hè."



Wat hij wel bij hen allemaal ziet is opofferingsgezindheid. ,,Zoals Dries Mertens, die ik bij AGOVV trainde vroeger. Die heeft altijd in zichzelf geïnvesteerd. Die moest je als trainer soms afremmen." Hij ziet die mentaliteit terug bij AZ. ,,Vraag ik gisteren wie er buiten willen trainen, steken ze allemaal hun hand op. Dát is de flow waarin we momenteel zitten."