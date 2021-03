Van den Brom ziet Genk tien man Cercle Brugge verslaan

Samenvatting PSV pakt moeizaam drie punten in Sittard bij terugkeer Ihattaren

17:25 Het ging niet van harte, maar PSV ging er uiteindelijk wel met de zege vandoor bij Fortuna Sittard. Het werd 1-3 voor de Eindhovenaren, bij wie Eran Zahavi weer de man in vorm was. Mohamed Ihattaren keerde als invaller terug in het team nadat hij vorige week door trainer Roger Schmidt uit de selectie werd gezet vanwege een 'verkeerde attitude’.