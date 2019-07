Van den Brom: ‘Zrinjski Mostar pittige tegenstander’

FC Utrecht treft in de tweede voorronde van de Europa League zeer waarschijnlijk het Bosnische Zrinjski Mostar. Die ploeg rekende gisteravond met 3-0 af met het Macedonische FK Akademija. ,,Het is een tegenstander die we beslist niet moeten onderschatten”, stelt coach John van den Brom van de Domstedelingen.

FC Utrecht verblijft op dit moment op trainingskamp in Harsewinkel, een dorpje in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Gisteravond bekeek coach John van den Brom het duel FK Akademija- Zrinjski Mostar via een livestream op internet. Twee van zijn assistenten, Marinus Dijkhuizen en Martin Haar, waren naar de Macedonische hoofdstad afgereisd om de wedstrijd vanaf de tribune te bekijken.

,,Ze hebben een team dat compact kan spelen, maar zeker ook voetballend vermogen heeft”, stelt Van den Brom. ,,We zullen ze de komende dagen nog eens goed analyseren. Maar wat we nu weten is het een pittige tegenstander die we beslist niet moeten onderschatten.”

Over de Europese missie met FC Utrecht is Van den Brom niettemin klip en klaar: de van AZ overgekomen Amersfoorter wil met zijn nieuwe club de poulefase van de Europa League bereiken. ,,Dat lijkt me logisch natuurlijk. Als je ergens aan meedoet, wil je het hoogste bereiken. We zijn goed bezig met FC Utrecht, hebben een prima selectie. Dus we hebben zeker geloof in onze kansen. We hebben er zin in.”