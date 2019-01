Van den Goorbergh vervangt Van de Donk bij Leeuwinnen

Van den Goorbergh (21) debuteerde vorig jaar op het toernooi om de Algarve Cup in de nationale ploeg. Ze was toen tegen Denemarken direct trefzeker.



Wiegman vliegt maandag met 25 speelsters naar Zuid-Afrika, waar de Europees kampioen de voorbereiding op het WK van komende zomer start. De ‘Leeuwinnen’ spelen zaterdag in Kaapstad een oefeninterland tegen Zuid-Afrika, dat debuteert op de mondiale eindronde in Frankrijk. De verdedigsters Stefanie van der Gragt (FC Barcelona) en Liza van der Most (Ajax) blijven net als Van de Donk vanwege blessures thuis.