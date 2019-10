Van der Heijden stijgt bij Feyenoord in pikorde bij start Advocaat

Groggy RKC krabbelt overeind tegen Heracles, maar komt toch weer tekort

7:05 Er is geen club die RKC Waalwijk vaker heeft uitgeschakeld in het bekertoernooi dan Heracles. In Almelo was het gisteravond weer raak, of beter gezegd mis voor de Waalwijkers. Voor de vijfde keer sinds 2000 kegelden de Almeloërs RKC uit de beker: 4-3 na een vermakelijk kijkspel.