Van der Sar al eens gepolst door Man United: ‘Maar een Europese prijs pakken met Ajax, dat triggert me’

Edwin van der Sar is in het verleden gepolst door Manchester United en sluit niet uit dat hij er ooit aan de slag gaat. Maar tegelijkertijd wil hij nog stappen maken met Ajax. Dat heeft de algemeen directeur van de Amsterdammers zondagochtend verteld bij ESPN.

De naam van Van der Sar wordt eens in de zoveel tijd genoemd op Old Trafford. ,,Dat is altijd een eer, als het tenminste positief is”, zo sprak de ex-keeper bij Goedemorgen Eredivisie van ESPN. ,,Het is ook niet nieuw. Mijn naam gaat al een tijdje rond, er zitten daar steeds meer oud-spelers op bepaalde posities. En iedereen heeft ambities.” Of hij al ooit officieel benaderd is? ,,Ja, een aantal jaar geleden.”

Aan het einde van dit kalenderjaar vertrekt Ed Woodward, de huidige directeur van Man United. Is één en één dus twee? Niet per se, aldus Van der Sar. ,,Misschien sta ik wel niet op hun lijstje, hè? Ik ben geen typische CEO, ik ben ook meer van de voetbalkant. Man United is ook een ander verhaal dan Ajax. Je werkt daar met een eigenaar die er iets van vindt. Past dat bij je, of vind je je leven in Noordwijk en Amsterdam leuk genoeg? Dat is de vraag.”

‘Geen rijke suikeroom’

Daarnaast geeft Van der Sar aan dat hij dit keer (nog) niet is gepolst om Woodward op te volgen. Hij sluit echter ook niet uit dat hij ooit de stap maakt. ,,Ik zou dit werk niet kunnen doen bij een club waar ik niets mee heb.” Maar, zo stelt hij: de klus in Amsterdam is nog niet af. ,,Ik ben extreem gelukkig met wat we bij Ajax hebben kunnen neerzetten. Tien jaar geleden hadden we de ambitie om aan te haken bij de Europese top, en die woorden hebben we waargemaakt. Dat hebben we gedaan door hard te werken, we hebben geen rijke suikeroom of een overheid die ons helpt.”

Tot slot: wat valt er volgens Van der Sar nog te winnen valt voor Ajax? ,,Het staat op de rit, dat klopt. Maar je wil dingen ook graag vervolmaken. Een Europese prijs is wel iets wat me triggert. We zijn aan Ajax aan het bouwen als wereldmerk. Niet alleen qua voetbal, maar ook op social media en zakelijk. Het is gaaf om daaraan mee te werken, bij de club waar je begonnen bent. Dus dat wil ik ook afmaken.”