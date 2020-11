Van der Vaart: ‘Spelen met hesjes en hartslagmeters trek ik heel slecht’

Door Johan Inan



Van Amsterdam, Hamburg, Madrid, Londen en Sevilla naar het Deense Esbjerg. Voor Rafael van der Vaart is de stap van voetballen in een Europese metropool naar leven in een rustig Deens havenstadje niet zo groot. ,,Ik ben de moeilijkste niet. Ik ben verwend geweest, maar ik ben niet van het zeuren. Je moet er gewoon overal het beste van maken.’’