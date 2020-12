Van der Water keert terug bij Heracles voor ‘must win’-wedstrijd

Zonder Van der Water verloor Heracles van AZ (1-2), maar wist het wel een punt te pakken bij Feyenoord (0-0). ,,Thuis tegen Fortuna Sittard, een directe concurrent, moeten we winnen”, zegt trainer Frank Wormuth. ,,Dat zal niet gemakkelijk worden, want Fortuna heeft het vorige week tegen een goede ploeg als Willem II ook uitstekend gedaan. We hebben deze competitie gewonnen van FC Utrecht en een punt gepakt tegen PSV en Feyenoord, maar het is nu zaak dat we onze ‘must win’-wedstrijden ook gaan winnen.”