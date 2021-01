Van Dick van Dijk tot Danilo: deze spelers kwamen uit voor Ajax en FC Twente

Ajax mikt vanavond op sportieve revanche tegen FC Twente. Dat is niet alleen de club die de koploper één van de twee nederlagen toebracht, maar ook de eredivisionist met wie Ajax door de jaren heen de meeste spelers ‘deelde’.

Delen per e-mail

Door Johan Inan



Toen trainer Erik ten Hag tijdens het trainingskamp in Oostenrijk de vraag kreeg of Ajax nog meer spelers ging verhuren aan zijn voormalige club FC Twente, grapte de Ajax-coach door te zeggen dat als ze dan toch verhuurd moesten worden, ze beter in het op één-na-mooiste stadion van Nederland konden spelen.

Ajax verhuurt zowel Kik Pierie als Danilo dit seizoen aan de Tukkers. Daarnaast hebben ook Queensy Menig en Vaclav Cerny een verleden bij de Amsterdamse club. De link is sterker dan ooit, al gaan de dwarsverbanden decennia terug.

Dick van Dijk en Ronald de Boer

Eind jaren ’60 was Dick van Dijk de eerste die de oversteek maakte naar Amsterdam. Piet Schrijvers tekende vijf jaar later bij Ajax. Ronald de Boer (teruggehaald) en Jan van Halst volgden in de jaren negentig

Volledig scherm Dick van Dijk. © ANP

Toen FC Twente zich deze eeuw (even) in de top nestelde, winkelde Ajax graag in Enschede. Kennedy Bakircioglu, Rob Wielaert, Theo Janssen en Hakim Ziyech kenden wisselende successen in de hoofdstad.

Van de spelers die de oversteek in tegenovergestelde richting maakten, zijn Arnold Mühren, Andy van der Meijde (huur), Kenneth Perez en Dimitri Bulykin de meest in het oog springende namen. Het afgelopen jaar deden drie spelers dat. Naast Danilo en Pierie verhuurde Ajax begin vorig jaar ook Noa Lang aan FC Twente.

Danilo brengt het aantal spelers dat voor zowel Ajax als Twente eredivisieminuten maakte op 34. Met geen club heeft Ajax zoveel dwarsverbanden als het gaat om speeltijd op het hoogste niveau. Alleen Feyenoord en Excelsior (44, vanwege samenwerkingsverband) en Feyenoord en ADO ‘deelden’ meer spelers in de eredivisie.

Grote reünie deel 2

Wie tot het rijtje van 35 behoren, zijn huidige Ajax-speler Dusan Tadic en Quincy Promes. De aanvallers belandden via een omweg in Amsterdam, maar maken desalniettemin deel uit van deel 2 van de grote reünie die vanavond in Enschede plaatsvindt vanavond.

Niet alleen Tadic, Promes en Ten Hag, maar ook fysiektrainer Alessandro Schoenmaker heeft een verleden bij Twente. Aan de andere kant treffen - naast de complete aanval en verdediger Kik Pierie – ook assistent-coach Andries Ulderink en keeperstrainer Sander Boschker hun voormalige werkgever. Trainer Ron Jans haalde deze zomer bovendien zijn video-analist (Davey de Jonge) weg bij Ajax.

Spelers die voor beide clubs uitkwamen:

Ismail Aissati

Kennedy Bakircioglu

Ronald de Boer

John Bosman

Dmitri Bulykin

Vaclav Cerny

Jason Culina

Danilo

Dick van Dijk

Mounir El Hamdaoui

Jan van Halst

Youssouf Hersi

Theo Janssen

Dico Koppers

Denny Landzaat

Noa Lang

Andy van der Meijde

Queensy Menig

Arnold Mühren

Notten, René

Kenneth Perez

Mitchell Piqué

Quincy Promes

Henk van Santen

Robbert Schilder

Dick Schoenaker

Gerald Sibon

Jan Sørensen

Piet Schrijvers

Dusan Tadic

Rob Wielaert

Ron Willems

Hakim Ziyech

Johan Zuidema