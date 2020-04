Van Dijk: Blij dat we iets terug kunnen doen voor amateurvoetbal

,,We voetballen over de hele wereld, in de grootste stadions, de grootste wedstrijden en de beste competities", zegt Virgil van Dijk, de aanvoerder van het Nederlands elftal.

,,Maar je vergeet nooit waar je bent begonnen. Onze oude amateurclubs. Daar liggen allemaal prachtige herinneringen", aldus de Brabander, die zelf begon bij WDS'19 uit Breda. ,,Juist nu heeft het amateurvoetbal een steuntje in de rug nodig. Wij zijn blij dat we in deze moeilijke tijd iets terug kunnen doen. Zodat ook de voetballers van nu een mooie toekomst hebben.” Sari van Veenendaal, keepster en aanvoerster van de Nederlandse voetbalsters, verwijst naar de vaste yell van de Leeuwinnen: Samen Sterk. ,,Nu het er buiten het veld op aan komt, ben ik blij dat ook wij ons steentje kunnen bijdragen en we letterlijk samen sterk kunnen staan”, aldus Van Veenendaal, vorig jaar gekozen tot beste keepster ter wereld.

Aanvoerder Teun Koopmeiners van Jong Oranje, tevens de captain van AZ, zegt: ,,In deze moeilijke tijd, zonder voetbal en waarin voetbal ook maar een bijzaak is, zijn er veel amateurclubs die het financieel zwaar hebben. Ook vanuit Jong Oranje willen we deze clubs graag ondersteunen om ze door deze lastige periode heen te helpen. We hopen dat onze bijdrage helpt en dat we snel weer allemaal gezond op het voetbalveld kunnen staan”, aldus Koopmeiners, ooit begonnen bij amateurclub Vitesse’22 uit Castricum.