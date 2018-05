Van Dijk en Wijnaldum door CL-finale later bij Oranje

Het duo van Liverpool heeft echter een goed excuus: op die dag wacht in Kiev de finale tegen titelhouder Real Madrid in de Champions League. De selectie van het Nederlands elftal komt dan bijeen ter voorbereiding op de oefeninterlands tegen Slowakije (31 mei in Trnava) en Italië (4 juni in Turijn).

Volgens de KNVB kunnen Wijnaldum en Van Dijk het aantal Nederlanders dat in actie is gekomen in de finale van de Champions League gezamenlijk op 63 brengen. De laatste keer dat er twee Nederlanders uitkwamen in de Champions League-finale was in 2011. Destijds speelde FC Barcelona met invaller Ibrahim Afellay tegen het Manchester United van doelman Edwin van der Sar. Die finale werd gewonnen door de Spanjaarden (3-1).