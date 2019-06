Van Dijk en Wijnaldum spelen: ‘Als je wint, ben je niet moe’

Door Mikos Gouka ,,Het is goed dat het gaat beginnen’’, zei Koeman. ,,Zondag vond ik al dat het erg lang begon te duren. De voorbereiding is lang geweest, eerst in Zeist met een halve groep, daarna in Lagos. We zijn er aan toe om te spelen. Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum zullen spelen. Eerst was het zoeken naar de juiste speelwijze, nu moet ik kiezen tussen spelers omdat ze zich ontwikkelen. Spelers teleurstellen vind ik niet moeilijk, dat is mijn taak. Anders moet je maar geen trainer worden.’’

Koeman ziet progressie bij zijn ploeg. ,,We spelen anders dan een jaar geleden. De spelers zijn beter geworden. We werken met een vaste groep, veel is duidelijk. Er zit een spirit in de ploeg. Ook nu nog aan het einde van het seizoen. Engeland is geanalyseerd. Ook zij hebben hun speelwijze aangepast. Engeland kan ook kiezen, dat is daar iets makkelijker. Ze hebben heel veel kwaliteit voorin. Fysiek zijn ze sterk, ook bij standaardsituaties. Ze staan niet voor niets vierde op de wereldranglijst. Ze zijn ook een kanshebber voor het komende EK.”



Om te vervolgen: ,,Ik denk wel dat het dichter bij elkaar ligt tussen Oranje en Engeland dan een jaar geleden. We kunnen ze verslaan. Ik heb geleerd en meegemaakt dat als je wint, je niet moe bent. Je krijgt nog meer honger. Ik heb het meegemaakt toen we met de PSV de Europa Cup wonnen in 1988. Daarna kwam het EK en dan wil je door. Spelers die winnen kunnen hun ervaring overdragen op andere spelers. Wijnaldum en Van Dijk voelen zich fysiek en mentaal goed, hebben ze aangegeven. Op de trainingen kon ik dat zien. Ik speel met mijn sterkste elftal.”



Dat sterkste elftal is dus met het duo Van Dijk en Matthijs de Ligt achterin. ,,We zijn blij met onze verdedigers. De Ligt is pas 19 jaar, hij moet een goed besluit nemen over zijn toekomst. De Ligt was erg goed in de Champions League. Van Dijk heeft meer ervaring, heeft nu ook een echte prijs gewonnen.’’