Van Dijk kwam slechts zeven punten tekort voor Gouden Bal

Van Dijk kreeg vooral veel punten toebedeeld van de journalisten uit Europa en Azië, terwijl Messi juist als beste werd gezien in Noord- en Zuid-Amerika en Afrika. In Afrika kreeg ook Mané meer stemmen dan Van Dijk. In totaal werd Van Dijk 69 keer als eerste gekozen. Messi volgt met 61 keer.



Het duo verzamelde veel meer punten dan de nummer 3, Cristiano Ronaldo, die ‘slechts’ 476 punten pakte. Uit elk land mocht één journalist vijf stemmen uitdelen. De punten per plek: 6, 4, 3, 2 en 1.



Frenkie de Jong, goed voor een elfde plek, kreeg 31 punten, terwijl Matthis de Ligt (vijftiende) er 13 pakte. Georginio Wijnaldum kreeg 1 punt en eindigde als 26ste. Donny van de Beek ontving geen enkele stem.