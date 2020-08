Van Dijk: Louis van Gaal? Ik heb zijn naam persoonlijk niet genoemd

,,Of ik schrok van de stap van Koeman? Ik schrok niet, we zijn wel allemaal teleurgesteld", zegt Van Dijk. ,,We zien een geweldige bondscoach vertrekken, maar dit was zijn droom. Dat gunnen wij hem. Het is jammer voor ons, maar ik begrijp het. De spelers zijn niet teleurgesteld in Koeman. We hopen dat hij het goed gaat doen.”



Toch wil Van Dijk ook niet te lang stil blijven staan bij het vertrek van Koeman: ,,Wij moeten wel verder, de KNVB moet een opvolger vinden. Wij als spelersraad hebben wel een mening gegeven. We hadden al een meeting gepland als spelersraad en hebben het gewoon over de situatie, heel open geven we onze mening. We willen op dezelfde voet verder, want we zijn heel tevreden over de staf. We zijn blij dat de directie naar ons luistert, maar uiteindelijk moeten zij de keuze maken. Het is wel belangrijk dat zij weten hoe wij er over nadenken. Ja, wij zijn heel blij met Lodeweges. Of hij ook kan aanblijven? Dat is aan de directie, maar wij zijn blij met hem. Ik ben heel tevreden over hem.”