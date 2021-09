Van Dijk na gelijkspel in Oslo: ‘We hadden hier moeten winnen’

Het Nederlands elftal had in de kwalificatie voor de wereldtitelstrijd moeten winnen van Noorwegen. Dat zei verdediger Virgil van Dijk in een eerste reactie bij de NOS, na de 1-1 in Oslo. ,,We hebben de kansen gehad. Heel jammer dat het niet is gelukt. Natuurlijk is het gunstig dat Turkije ook punten verspeelt, maar wij als Oranje zouden niet afhankelijk moeten zijn van anderen.”

Van Dijk gaf toe dat het moeilijk was de Noorse spits Erling Haaland af te stoppen. ,,Hij is inderdaad heel gevaarlijk”, aldus Van Dijk. ,,Maar het doelpunt dat hij maakte, had nooit mogen vallen. Ja, Cody Gakpo bleef achter toen wij naar voren stapten om ervoor te zorgen dat Haaland buitenspel stond. Zoiets mag eigenlijk niet gebeuren.”

Daarna was het even onrustig bij Oranje. Van Dijk: ,,Maar toch slaagden we er steeds in mogelijkheden uit te spelen. Na de 1-1 was het daarom ook niet nodig meer risico te gaan nemen. De kansen kwamen wel, zelfs in de allerlaatste minuut nog voor Denzel Dumfries. Helaas hebben we ze niet benut.”

Memphis Depay baalde van het gelijkspel in Oslo. ,,Ja, dit is wel een teleurstelling natuurlijk. We hebben weinig afgedwongen. Het was een lastige wedstrijd, maar die moet je ook kunnen winnen. Maar goed, we hebben niet verloren en dat was het belangrijkste. Ja, ik heb de uitslag van Turkije meegekregen. We houden hoop. We tonen niet genoeg creativiteit en lef. We hebben die spelers wel, maar dat moet er meer uit komen. Ook bij mij ja”, zei Memphis.

In de 93ste minuut kreeg Denzel Dumfries nog een kans. ,,Op het eind kan hij er zomaar nog in gaan. Het was niet goed genoeg. Het is duidelijk wat de nieuwe bondscoach wil. Dat is wel lekker spelen. We moeten aan de bak, dat weten we”