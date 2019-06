Van Dijk verwacht dat spelers Spurs moeite hebben om CL-verlies snel te verwerken

Na een lang seizoen kiest Koeman er toch gewoon voor om Van Dijk op te stellen. ,,Ik voel me fysiek goed, niemand is meer honderd procent aan het einde van een lang seizoen. Iedereen heeft zware benen. Maar dat is geen excuus. Er staat een trofee op het spel. We zijn in een jaar tijd erg vooruit gegaan. Engeland heeft ook een goed elftal met veel snelheid voorin. We zijn vol vertrouwen voor deze halve finale.”



De verdediger reageerde ook nog op een paar namen die ook in actie komen op de Nations League. Joao Felix, het grote talent van Portugal. ,,Ik heb beelden van hem gezien in de Europa League. Een goeie speler.’’ Raheem Sterling, die zijn vijftigste interland speelt en de enige speler die een wedstrijd in de Premier League won van Van Dijk. ,,Een geweldig seizoen ook, Raheem speelde prima. Hij was een belangrijke schakel in het succes van Manchester City. We zullen zien morgen.’’



En Harry Kane? ,,Een geweldige spits. Een van de beste spelers in Engeland. De beste spits voor de nationale ploeg. Maar ik weet dat als je niet helemaal fit bent, dat het in je hoofd gaat zitten. Ik weet ook niet of hij wel gaat spelen tegen ons.’’