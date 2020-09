Van Dijk: We hebben volwassen gespeeld

Het was de eerste interland van Oranje in het ‘coronatijdperk’, zonder fans in de Johan Cruijff Arena. Van Dijk vindt het moeilijk te zeggen hoe we het Nederlands elftal ervoor staat nu sommige competities al zijn afgerond. ,,Sommige jongens hebben weinig minuten gemaakt. We hebben hard getraind, tactisch getraind en goed gewerkt de voorbije dagen”, zei Van Dijk, die de tijdelijke bondscoach Dwight Lodeweges de zege gunde. ,,Lodeweges is de baas, dat respect heeft hij. Hij doet het uitstekend. Het is prettig werken met Dwight, dat weet iedereen.”