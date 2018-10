Van Dijk: We kunnen knokken, dat is ook belangrijk

Nederland had het af en toe lastig, maar toonde karakter en bleef overeind. ,,Het was belangrijk dat we de 2-0 zouden maken’’, aldus Van Dijk, die zelf de 1-0 maakte. ,,Daarna was het game over naar mijn gevoel. We hebben heel hard gewerkt deze week, mooi dat het dan zo uitkomt. We kunnen knokken, dat is ook belangrijk. Duitsland heeft niet zomaar speler, daar moet je wel iets tegenover zetten.’’

Of Nederland met de zege nu een barrière heeft doorbroken? Van Dijk: ,,Laten we het hopen. Het is mooi dat we hebben gewonnen. We zijn er nog lang niet, maar ik voel dat we op de goede weg zijn. We winnen met 3-0, als je dat voor de wedstrijd had gezegd had niemand ons geloofd. We moeten hiervan genieten, maar we zijn er nog niet.’’