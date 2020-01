Van Egmond hoopt op twee Nederlandse scheidsrechters op EK 2020

Naast Björn Kuipers, die al op twee EK’s en twee WK’s actief was, is ook Danny Makkelie kandidaat om op de Europese eindronde te fluiten. De kans is aanwezig dat daarnaast ook nog een aantal Nederlandse scheidsrechters als videoarbiter naar het EK gaan.

,,We kunnen er nog niet helemaal van uitgaan, maar we hopen dat we twee arbitrageteams kunnen afvaardigen”, zei Van Egmond donderdag in Zeist, waar hij met al zijn scheidsrechters de eerste seizoenshelft besprak. Voor Kuipers, die in maart zijn 47ste verjaardag viert, zou het WK 2018 vanwege z’n leeftijd eigenlijk zijn laatste grote toernooi zijn. De Europese voetbalbond UEFA vroeg de Oldenzaler echter of hij nog een tijdje door wil gaan met fluiten. Kuipers ging akkoord, maar benadrukte wel dat hij jongere collega’s niet in de weg wil staan.

Volledig scherm (L-R) Danny Makkelie, Bjorn Kuipers, Evert ten Napel, Jochem Kamphuis during KNVB FIFA Badge Gala 2020 NETHERLANDS, BELGIUM, LUXEMBURG ONLY COPYRIGHT BSR/SOCCRATES © BSR Agency

Voorheen ging altijd slechts één scheidsrechter per land naar een groot toernooi. De UEFA stapt daar voor het EK van af. Dat betekent dat naast Kuipers ook Makkelie, die eveneens in de elitegroep van de Europese bond zit, goede kans maakt om op het EK te fluiten. De 36-jarige Zuid-Hollander was op het WK 2018 actief als videoarbiter. Vorig jaar floot Makkelie zelf wedstrijden op het WK voor vrouwen.

In maart maakt de UEFA bekend welke arbiters voor het EK 2020 zijn geselecteerd. Ze krijgen allemaal twee vaste grensrechters en videoarbiters mee. Aangezien de KNVB bij de voorlopers op het gebied van videoarbitrage hoort, is de kans aanwezig dat Nederlandse scheidsrechter als VAR worden toegevoegd aan het team van buitenlandse collega’s.

VAR

De introductie van de VAR in de eredivisie heeft volgens Van Egmond van de KNVB niet alleen geleid tot minder arbitrale fouten, maar ook tot minder uitspattingen van de spelers. ,,Echte elleboogstoten zien we nauwelijks meer. En spelers maken ook geen opzettelijke handsballen meer om doelpunten te maken, ze weten dat ze worden gepakt”, zei Van Egmond bij een toelichting op de cijfers van de eerste seizoenshelft. ,,Ook het duwen, trekken en vasthouden bij hoekschoppen en vrije trappen is sterk verminderd. Zo heeft de VAR ook een preventieve werking.”

Volledig scherm Christiaan Bax. © ANP.

De VAR greep in de eerste zeventien speelrondes van de eredivisie 42 keer in. In vijf gevallen leidde een ingreep van de VAR niet tot de juiste beslissing van de scheidsrechter op het veld. Daarnaast verzuimden de arbiters achter de tv-schermen in Zeist twaalf keer om in te grijpen, terwijl ze dat wel hadden moeten doen. Het aantal ingrepen van de VAR lag in de eerste helft van dit seizoen lager dan in dezelfde periode het jaar daarvoor (51 keer in 153 wedstrijden). Toen werden volgens Van Egmond zeventien “duidelijk aanwijsbare fouten” gemaakt.

De scheidsrechtersbaas hoopt dat in de eredivisie volgend seizoen hetzelfde systeem kan worden gebruikt als in de Premier League, waar met hulp van extra camera’s op de zestienmeterlijn en speciale software heel nauwkeurig buitenspel kan worden vastgesteld. De aanschaf van die verfijnde technische apparatuur kost enkele tonnen. “We streven naar optimalisatie. Maar dat hangt af van overleg tussen de KNVB en de clubs, iedereen moet wel bereid zijn om die investering te doen.”