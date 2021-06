Van Egmond: ‘In 306 duels is slechts één fout gemaakt in de buitenspelbeoordeling’

Coördinator scheidsrechterszaken Dick van Egmond is tevreden. ,,In 306 wedstrijden is slechts één fout gemaakt in de buitenspelbeoordeling. Dat is een prima resultaat. Een aantal maal duurde het enkele minuten voordat de VAR klaar was met zijn beoordeling en bijna altijd was alleen de ploeg die zich benadeeld voelde door de beslissing ontevreden over die wachttijd.”