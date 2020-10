Van Gaal: ‘Er is geen gesprek met Truus geweest’

Volgens Van Gaal werd hij na het vertrek van Koeman gebeld door de NOS. ,,Of ik nu weer beschikbaar zou zijn. Dat was drie jaar geleden namelijk ook zo, vlak voordat Ronald Koeman werd benoemd. Toen heb ik het niet gedaan. Alleen nu was er van een belletje uit Zeist geen sprake. Ik heb toen na het vertrek van Koeman tegen de NOS gezegd: Eén, ik ben met pensioen, twee, ik ben niet gevraagd en drie, als de KNVB komt, zal ik erover nadenken.”

Volgens Van Gaal wilde hij juist duidelijk maken dat een komst naar Zeist, net als in 2017, weinig kans van slagen zou hebben. ,,Het ging in de publiciteit na het vertrek van Koeman ineens alleen nog maar over Louis van Gaal. In alle polls stond ik op één. Ik wilde duidelijk maken dat mijn komst naar Zeist geen grote kans van slagen had. Alleen werd het telefoontje van de NOS door andere media uitgelegd als een open sollicitatie. Maar dat was het juist níet. Ik probeerde duidelijk te maken dat ik niet gevraagd werd en dat ik de vorige keer toen ik wél werd gevraagd het óók niet gedaan heb.”



Van Gaal heeft de laatste jaren altijd gezegd dat hij met ‘voetbalpensioen’ is. Zijn vrouw Truus ziet een terugkeer op het veld ook niet zitten. Mocht dat wél het geval worden, dan moet Van Gaal met haar om de tafel. Dat gebeurde dus niet na het vertrek van Koeman bij Oranje. ,,Er is geen gesprek met Truus geweest.‘’