Van Gaal: ‘Het begin was heel slecht, daarna hebben we ze helemaal weggespeeld’

Louis van Gaal zag in de wedstrijd tegen Montenegro (4-0) wat zaken die hem niet bevielen, maar was over het algemeen toch zeer tevreden. De bondscoach van Oranje genoot vooral van Memphis Depay.

Van Gaal moest voorafgaand aan het tv-interview bij de NOS de supporters op de tribunes van het Philips-stadion tot rust manen. Een groep fans zong Van Gaal luidkeels toe. ,,Louis van Gaal, Louis van Gaal, Louis, Louis, Louis van Gaal!”, riepen ze. Met armgebaren maande de 70-jarige bondscoach ze tot kalmte.

,,We begonnen enorm slecht, de eerste 15 minuten leken we wel stress te hebben", begon Van Gaal. ,,Daarna hebben we ons herpakt. Tegen Noorwegen waren we onzorgvuldig, dat ging nu beter. Maar na die terugspeelbal van Malacia kan het zomaar 1-1 worden. Dan krijgen zij weer hoop.”

,,Ik ben wel blij met die 70 minuten die volgden, want dat waren wel goed, vond ik. We hebben ze helemaal weggespeeld, ze wisten het niet meer. We hadden wel meer doelpunten kunnen maken. Maar op zichzelf was dit wel heel goed.”

Waarom het begin zo moeizaam was? ,,De 1-1 tegen Noorwegen is achteraf goed, want Turkije speelde ook gelijk. Maar nu moesten we winnen en dat bracht enige druk met zich mee. Ik verscheen in het begin van de wedstrijd vaan de lijn, want Gakpo moest dieper en hoger gaan staan. Berghuis ook, maar die kon ik makkelijker bereiken, want die stond aan mijn kant. Daarom liet ik me even langs de lijn zien. Want normaal houd ik daar niet van. In de rust heb ik voorspeld dat Gakpo zou scoren als hij het veld breder zou houden. Dat gebeurde.”

Van Gaal kan dinsdag tegen Turkije weer een beroep doen op Daley Blind, die terugkeert van een schorsing. ,,En Van Dijk gaat ook weer spelen”, zei de bondscoach, die in het midden hield of Matthijs de Ligt of Stefan de Vrij voor de aanvoerder van Oranje moet wijken.

‘Memphis was de uitblinker’

,,We moeten elkaar nog goed leren kennen", zei Van Gaal over de ontwikkeling van Oranje onder zijn leiding. ,,Het is niet zo makkelijk, zeker niet tegen zo’n verdedigende ploeg. Als je dan toch met 4-0 wint kan dat een boost geven.”

Van Gaal vond één speler de beste: ,,Memphis was in mijn ogen de uitblinker. Ongelofelijk wat hij heeft gelopen, ik denk wel elf kilometer. Dat doen niet veel spitsen. Frenkie (De Jong, red) heb ik ook verteld dat hij heel goed heeft gespeeld.”

Volledig scherm Memphis Depay viert zijn tweede doelpunt van de avond. © ANP

,,We begonnen niet zo goed”, zei ook Ajacied Davy Klaassen. ,,Maar na rust was het wel plotseling bal. Toen hebben we ze redelijk weggespeeld.”

Klaassen kreeg deze zomer op het EK geen minuut speeltijd van de toenmalige bondscoach Frank de Boer. Onder Van Gaal was hij basisspeler tegen Noorwegen en Montenegro. ,,Hij laat me denk ik op mijn favoriete positie spelen”, zei Klaassen over zijn aanvallende rol op het middenveld

Wijnaldum: 'Dat mag natuurlijk niet gebeuren’

,,We snakten hier wel weer naar na het EK en het duel met Noorwegen. Want over het resultaat tegen Noorwegen waren we eigenlijk toch wel teleurgesteld”, zei aanvoerder Georginio Wijnaldum.

,,Het is moeilijk te zeggen waar het aan ligt dat we vandaag wat stroever startten. Zij kregen zelfs een paar mogelijkheden na fouten van ons. En dat mag natuurlijk niet gebeuren, want voor hetzelfde geld komen zij op 1-1 of zelfs 1-2.”

Volledig scherm Georginio Wijnaldum viert de 3-0. © Pro Shots / Niels Boersema

Het vertoonde spel in de tweede helft bood perspectief voor het duel met de Turken, dinsdag in Amsterdam. ,,We kunnen dan een heel grote stap zetten en onze directe concurrent een tik geven. We hebben het nog steeds in eigen hand na de redding van woensdag.” Montenegro maakte drie dagen geleden in de extra tijd gelijk tegen Turkije (2-2).

Oranje maakt indruk op bondscoach van Montenegro Bondscoach Miodrag Radulovic van Montenegro is onder de indruk geraakt van het Nederlands elftal. “Ze hebben geweldige spelers, technisch en tactisch gezien. En dan ook nog een bondscoach als Louis van Gaal. Zij zijn voor mij favoriet om deze groep te winnen.” Bondscoach Radulovic zag zijn ploeg uiteenvallen nadat hij de ervaren verdediger Stefan Savic van Atlético Madrid in de rust had moeten wisselen. “Hij heeft een heel dik been”, zei hij. “Hij kon echt niet verder en we merkten al snel dat hij niet meer op het veld stond.” Volledig scherm Miodrag Radulovic © ANP “Ik heb in de tweede helft nog enkele spelers gewisseld”, zei Radulovic. “Voor ons is de wedstrijd van dinsdag tegen Letland veel belangrijker. Als we die winnen, dan hebben we 10 punten en blijven we meedoen in deze poule.”