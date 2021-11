Van Gaal rekent op Danjuma: ‘Volgens mij valt het mee’

Volle Euroborg bij afscheid Robben: ‘Stoppen voelt nog steeds dubbel’

FC Groningen komt bij de thuiswedstrijd tegen RKC met een speciaal eerbetoon aan Arjen Robben. De aanvaller (37) stopte afgelopen zomer, maar door de coronapandemie zwaaide hij af zonder publiek. ,,Mijn laatste wedstrijd was in mei voor de play-offs in een leeg stadion in Utrecht’’, zegt Robben. ,,Het is mooi dat ik nu alsnog de kans krijg om ‘dankjewel’ te zeggen tegen de mensen. Ik heb altijd veel waardering en steun gevoeld.’’

