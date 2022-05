Van Gaal verrast en haalt Vincent Janssen bij voorselectie Oranje, geen Wijnaldum

Nations LeagueBondscoach Louis van Gaal heeft Vincent Janssen opgenomen in zijn dertigkoppige voorselectie voor de Nations League-duels van komende juni. Ook Rick Karsdorp mag hopen op een uitverkiezing voor het Nederlands elftal. Georginio Wijnaldum zit voor het eerst in jaren niet bij de selectie.

De middenvelder, die tijdens het afgelopen EK nog de aanvoerdersband droeg, komt bij Paris Saint-Germain weinig aan spelen toe. ,,Sinds onze laatste twee interlands in maart, is er in Gini’s situatie bij zijn club helaas nog weinig veranderd. Ik ben daardoor genoodzaakt andere keuzes te maken, hoe lastig en spijtig ik dat persoonlijk ook vind’’, verklaart Van Gaal op de website van de KNVB. De definitieve selectie volgt op 27 mei.

De naam van Vincent Janssen is de grootste verrassing in de selectie van Oranje. De 27-jarige spits speelt sinds 2019 voor het Mexicaanse Monterrey, waar hij dit seizoen in vijftien optredens goed was voor één treffer en één assist. Twee weken geleden opende hij zijn doelpuntenproductie in de competitie. Janssen beleefde een stormachtige doorbraak door zich in zijn eerste seizoen bij AZ tot topscorer van de eredivisie te kronen en een miljoenentransfer naar Tottenham Hotspur te maken, maar daarna raakte hij uit beeld. De spits speelde zeventien keer voor Oranje en was daarin zevenmaal trefzeker.

Janssen is een van de vier centrumspitsen die kans maakt op een uitverkiezing. Naast Memphis Depay, die eerste keuze is in de punt van de aanval, hopen ook Wout Weghorst en Luuk de Jong op een uitnodiging. De naam van Brian Brobbey werd de laatste weken geregeld genoemd als het over spitsen voor Oranje ging, maar Janssen krijgt dus voorlopig de voorkeur.

Rick Karsdorp maakt eveneens na jaren zijn rentree in de selectie. Als speler van Feyenoord speelde hij drie interlands, maar daar bleef het bij. Karsdorp is al jarenlang vaste waarde bij AS Roma, de tegenstander van zijn oude club in de finale van de Conference League. Op de rechtsbackpositie concurreert hij met Hans Hateboer en Denzel Dumfries.

Op 3 juni opent Oranje het nieuwe seizoen in de Nations League met een wedstrijd tegen België. Vijf dagen later wacht een bezoek aan Wales, terwijl Polen op 11 juni op bezoek komt in Nederland. Het eerste blok van de Nations League-poulefase wordt op 14 juni in eigen huis afgesloten tegen Wales. In september staan de laatste twee wedstrijden van de groepsfase gepland.

De volledige selectie

Nathan Aké (Manchester City), Steven Berghuis (Ajax), Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur), Daley Blind (Ajax), Jasper Cillessen (Valencia), Jordy Clasie (AZ), Memphis (FC Barcelona), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Internazionale), Mark Flekken (SC Freiburg), Cody Gakpo (PSV), Arnaut Danjuma (Villarreal), Hans Hateboer (Atalanta Bergamo), Vincent Janssen (Monterrey), Frenkie de Jong (FC Barcelona), Luuk de Jong (FC Barcelona), Rick Karsdorp (AS Roma), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (Atalanta), Tim Krul (Norwich City), Noa Lang (Club Brugge), Matthijs de Ligt (Juventus), Tyrell Malacia (Feyenoord), Marten de Roon (Atalanta), Jordan Teze (PSV), Guus Til (Feyenoord), Jurriën Timber (Ajax), Stefan de Vrij (Internazionale), Wout Weghorst (Burnley) en Owen Wijndal (AZ).

Jong Oranje In de voorselectie van Jong Oranje zijn weinig verrassende namen opgenomen. Brian Brobbey zit wél bij de selectie van de beloftenploeg en moet in de punt van de aanval gaan concurreren met Joshua Zirkzee en Myron Boadu. Denso Kasius (Bologna FC) en Hugo Wentges (ADO Den Haag) behoren voor de eerste keer tot de voorselectie.

