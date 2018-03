Van Ginkel: Dit toont aan dat uitglijder bij Willem II incident was

Verbeek klaagt niet na gelijkspel tegen Willem II, Robbemond doet dat wel

21:32 Gertjan Verbeek van FC Twente gaf volmondig toe dat het thuisduel met Willem II (2-2) geen goede wedstrijd was. ,,Maar als ik dan even naar mijn eigen ploeg kijk, was onze veerkracht wel goed. En ook onze strijdlust. Dat vond ik hartverwarmend'', liet de geplaagde coach van FC Twente bij FOX Sports weten.