Van Hanegem, Rep en Rijsbergen in theater over WK 1974

In West-Duitsland maakte het Oranje van aanvoerder Johan Cruijff furore met het veelgeprezen ‘totaalvoetbal’, maar in de finale tegen het gastland bleef de bekroning achterwege. Ruim 47 jaar later komt het toernooi in het theater opnieuw tot leven. Van Hanegem, Rep en Rijsbergen nemen de bezoekers mee naar toen aan de hand van beelden en verhalen. Na de pauze is er voor de bezoekers gelegenheid tot het stellen van vragen en na afloop is er een meet & greet met de topvoetballers van weleer.

De Schouwburg in Hengelo trapt op donderdag 28 oktober af. Een week later, op donderdag 4 november, treden de voormalige Oranje-internationals aan in theater De Klinker in Winschoten. Andere plaatsen en data volgen in 2022. De keuze voor Hengelo als startstad is geen toeval, stelt Van der Ley. ,,Oranje speelde daar in de aanloop naar het WK een oefenwedstrijd tegen Hamburger SV. Het wordt een unieke theatershow, met allemaal een eigen kijk. De finale had ik het liefst onvermeld gelaten, maar we hebben geen andere keus dan nog maar een keer door de zure appel heen bijten.” Kaarten zijn te bestellen op de sites van de theaters.