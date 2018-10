Van Hooijdonk bereid te luisteren naar NAC: 'Praten kan altijd'

video Jackie Groenen wil iets rechtzet­ten met Oranje

8:00 De stemming is goed bij de Oranjeleeuwinnen in aanloop naar de halve finales van de play-offs om het laatste Europese WK-ticket. Daarin is Denemarken morgen de tegenstander in Breda, de return volgt dinsdag, ,,Belangrijke wedstrijden zijn de spannendste en de leukste”, zegt Jackie Groenen uit Poppel.