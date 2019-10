Van Hooijdonk helpt NAC aan eerste periodetitel, Cambuur wint topper

Koploper NAC had het lastig met de Nijmegenaren. Maar niet voor het eerst dit seizoen bewees Van Hooijdonk zijn waarde. Met een venijnige schuiver vanaf een meter of 20 schoot de 19-jarige zoon van clubicoon Pierre zijn ploeg naar de overwinning. Het was alweer de vierde competitiegoal van de spits die dit seizoen niet in de basis begon.



Even eerder had Van Hooijdonk zijn prima traptechniek gedemonstreerd toen hij een vrije trap op de lat schoot. Othman Boussaid scoorde in de rebound, maar werd teruggefloten wegens buitenspel. Niet veel later was NEC dichtbij de 0-1, maar doelman Nick Olij stond een doelpunten van Jonathan Okita in de weg. NEC-speler Mart Dijkstra had zijn ex-club Cambuur vlak na de 1-0 van Van Hooijdonk een handje kunnen helpen, maar hij schoot op de lat. NAC bleef de Leeuwarders daardoor net een puntje voor.



