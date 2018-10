Van Hooijdonk is bereid om NAC te helpen

Tijdens de uitzending bevestigde Van Hooijdonk dat hij een aantal gesprekken heeft gehad met de club, maar ook dat hij nog geen beslissing heeft genomen. Gevraagd naar de staat van het elftal, zei hij: ,,Het belangrijkste probleem is de selectie. Het elftal heeft niet voor niets zo weinig punten gehaald. Iedereen kan zien dat er te weinig kwaliteit is om te overleven in de eredivisie. Dat betekent dat er spelers moeten komen in de winterstop en spelers weg moeten gaan. Dat is de prioriteit. Je hebt te weinig creativiteit en te weinig goals op het veld. Dan kom je eigenlijk alleen uit bij Mitchell te Vrede. Hij en Rosheuvel hebben in vergelijking met de rest een prima start en zijn in mijn ogen de twee die een voldoende scoren. In de verdediging moet er wel wat gebeuren.”