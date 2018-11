Van Hooijdonk keert als onbezoldigd adviseur terug bij NAC

Van Hooijdonk en Van Rooij nemen samen met manager jeugdopleiding Tim Gilissen en hoofdtrainer Mitchell van der Gaag de taken over van de eind september op non-actief gezette technisch directeur Hans Smulders. Door NAC aangeduid als interim kerngroep, in de volksmond het technisch hart genoemd. Concreet houdt het in dat Van Hooijdonk en Van Rooij in overleg met Van der Gaag de markt op gaan op zoek naar versterkingen. Gilissen houdt zich vooral bezig met de lopende zaken bij de KNVB en alles wat met de jeugdopleiding te maken heeft.



,,Ik heb altijd gezegd dat ik graag iets voor NAC wil betekenen als mijn hulp nodig is. Het is niet mijn bedoeling om vol in de schijnwerpers te staan, maar met name op de achtergrond te opereren en mijn netwerk en kennis in te zetten om NAC verder vooruit te helpen”, legt Van Hooijdonk uit. ,,Het gaat hierbij niet om mij, maar om het belang van NAC. NAC ligt mij aan het hart en staat voor een behoorlijke uitdaging, dus het is belangrijk om zo snel mogelijk in beweging te komen. Iedereen moet daarin de juiste focus hebben en doen waar hij goed in is. We gaan met zijn vieren onze schouders eronder zetten.”