Van Leeuwen gaat aan de slag bij FC Twente

De 66-jarige Gelderlander kondigde vrijdag zijn vertrek aan bij de Deense club Esbjerg fB en nam daarmee al een voorschot op zijn terugkeer bij FC Twente. Van Leeuwen wil met FC Twente zo snel mogelijk terug naar de eredivisie.



,,Er is afgelopen periode veel gebeurd bij de club, waardoor er voor de organisatie veel uitdagingen zijn. Net als tijdens mijn eerste periode bij FC Twente is de situatie waarin de club zich bevindt complex en zijn de mogelijkheden beperkt. Dat vraagt een bepaalde creativiteit van iedereen. De eerste opdracht is duidelijk: op korte termijn de selectie samenstellen waarmee we terug kunnen keren in de Eredivisie'', aldus Van Leeuwen op de website van zijn nieuwe club.