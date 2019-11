Van Lunteren (26) stopt bij Oranje: ‘Het is mooi geweest zo’

Uitvak PSV in Emmen uitver­kocht ondanks oproep tot boycot

20 november PSV wordt volgende week zondag in Emmen gewoon gesteund door een vol uitvak, met een kleine 400 supporters. Twee PSV-sfeergroeperingen hadden opgeroepen om FC Emmen-PSV te boycotten, vanwege de aanvangstijd van 20.00. Lighttown Madness en Boys From The South wilden een statement maken, omdat men tegen dit late aanvangstijdstip op de zondagavond is.