Van mishandeling verdachte Promes hervat training bij Ajax na gesprek met directie

Ten Hag sprak Promes gisteren al telefonisch. Vandaag volgde een nieuw onderhoud onder vier ogen. Ten Hag gelooft Promes op zijn woord, zo zei hij gisteren al voor en na het bekerduel Ajax-FC Utrecht (5-4). ,,In Nederland ben je onschuldig tot het tegendeel is bewezen. We steunen hem, zo staat de hele kleedkamer erin”, vervolgde Ten Hag. ,,We zorgen dat we er voor hem zijn, maar hij moet zelf ook over de streep komen. Je bent altijd voetballer, ook als je buiten de poorten van Ajax bent. Dat gesprek zullen we met hem voeren. Er zullen meerdere gesprekken plaatsvinden, de directie heeft al met hem gesproken. Ik moet hem nog uitgebreid spreken.”