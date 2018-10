Van NEC via Club Brugge naar Oranje: Ossenaar Groeneveld gaat als een komeet

Van NEC in de Jupiler League naar Club Brugge in de Champions League. Arnaut 'Danjuma' Groeneveld heeft de eredivisie afgelopen zomer overgeslagen en mag nu bondscoach Ronald Koeman overtuigen dat hij ook in het Nederlands elftal hoort.

,,Er was de afgelopen maanden ook wel belangstelling uit Nederland", vertelt de 21-jarige zoon van een Nederlandse baggeraar en Nigeriaanse moeder. ,,Zelfs van topclubs, maar Club Brugge was voor mij een bewuste keuze. Ik denk me zo het beste te kunnen ontwikkelen. Ik was wel toe aan een buitenlandse club."

Hoogtepunt

Spijt van zijn beslissing hoeft Groeneveld niet te hebben. Hij scoorde dit seizoen al vijf keer voor de titelverdediger uit België. Voorlopig hoogtepunt was zijn wonderschone treffer tegen Atlético Madrid in de Champions League. Als je Groeneveld nu ziet voetballen, snap je niet waarom hij in acht jaar geen contract bij PSV wist te verdienen. Hij kwam in Eindhoven niet verder dan 23 minuten speeltijd bij Jong PSV en mocht toen vertrekken.

,,Ik had wel eens onenigheid met jeugdtrainers daar en speelde ook niet altijd. Daarom werd ik ook nooit uitgenodigd voor nationale jeugdteams. Nee, ik was niet lastig maar vertelde wel altijd wat ik dacht. Dat vinden sommige mensen fijn en anderen weer niet. Met een contract hadden ze me daar wel kunnen helpen", doelt Groeneveld op een periode waarin hij uit armoede kleding van PSV op Marktplaats aanbood. ,,Ik moest bijna wel, want ik verdiende geen geld", stelt de aanvaller die een periode van zijn jeugd in verschillende pleeggezinnen doorbracht. ,,Ik heb wel eens gezegd dat ik ooit een boek over mijn jeugd wil schrijven. Maar misschien moet ik dat ook maar niet doen."

NEC

Van NEC kreeg Groeneveld twee jaar geleden een kans in het tweede elftal. Trainer Peter Hyballa zag wel iets in de aanvaller en haalde hem snel bij de hoofdmacht. Groeneveld betaalde dat vertrouwen vorig seizoen terug met elf doelpunten en zeventien assists. Na een imponerende seizoenstart bij Club Brugge lonken zaterdag tegen Duitsland al zijn eerste minuten in het Nederlands elftal. Bondscoach Ronald Koeman kan zo voorkomen dat Groeneveld ooit nog voor Nigeria gaat uitkomen.