Van Nistelrooy wil na besluit Schmidt met PSV praten over ‘nieuwe situatie’

Ruud van Nistelrooy gaat met de leiding van PSV in gesprek over het hoofdtrainerschap van de Eindhovense club. Deze week werd bekend dat Roger Schmidt aan het einde van het seizoen vertrekt bij de nummer twee van de huidige eredivisie.

,,Ik heb in december aangegeven hoe mijn ideale traject eruit ziet", aldus Van Nistelrooy bij ESPN voor aanvang van de wedstrijd tussen ‘zijn’ Jong PSV en Helmond Sport in de Keuken Kampioen Divisie. De oud-spits zei toen nog niet de trainer van het eerste te willen worden. ,,In principe zit ik nog in dat traject, maar er ontstaat nu natuurlijk wel een nieuwe situatie.”

,,Ik ben eigenlijk permanent met de club in gesprek over nieuwe ontwikkelingen, dus het hoeft niet opeens stel op sprong. Maar er zullen wel dingen besproken worden. Maar ik heb nu gezegd ‘ik heb vrijdag een wedstrijd, en maandag. En daarna kijken we wel eens even verder'.”

,,Ik heb wel een bepaald idee over hoe dingen moeten gaan lopen en dat heb ik in december uitgesproken en zo sta ik er nog in. Alleen ontstaat er nu een nieuwe situatie en daar kun je het nog eens over hebben. Maar in principe zit ik waar ik heb uitgesproken.”

Donderdag werd door de directie al gesproken met Van Nistelrooy. De kans dat hij in juni al trainer van PSV 1 wordt, lijkt erg gering omdat hij twee maanden geleden nog aangaf na dit seizoen niet de handdoek op te pakken als de vraag komt. Of Van Nistelrooy de lokroep kan weerstaan, wordt snel duidelijk. Hij geldt normaal gesproken als standvastig, maar het is duidelijk dat de leiding van PSV danig onder de indruk is van zijn vorderingen als coach.

Eerder zou PSV volgens een betrokkene ook al eens eenmalig informeel contact hebben gezocht met oud-bondscoach en voormalig PSV-trainer Ronald Koeman.