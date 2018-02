'Van Persie bliksemafleider? Daarom hebben we hem gehaald'

Verder was het in dit kalenderjaar niet om over naar huis te schrijven wat de regerend landskampioen liet zien. Met nederlagen tegen Ajax, VVV en Vitesse. Maar ook met een wedstrijd tegen Heracles waar de bescheiden ploeg uit Almelo in de Kuip zomaar had kunnen winnen.



,,Ik hoefde weinig te doen", zei Van Bronckhorst over het veelbesproken incident tussen Sven van Beek en Steven Berghuis. ,,De jongens hebben het uitgesproken met elkaar. Niets meer aan de hand."



Dat laatste zou Van Bronckhorst zo graag zeggen over het voetballen van zijn ploeg. Waarom komt Feyenoord dit seizoen maar niet los? Voor de winterstop ging het dan over de extra inspanningen in de Champions League, over aankopen die weliswaar veel geld hadden gekost maar die moesten wennen aan Feyenoord en over blessureleed. In 2018 was Feyenoord echter helemaal compleet, waren er geen Europese beslommeringen meer en wandelde ook de topscorer aller tijden van Oranje de kleedkamer nog eens binnen. Robin van Persie zou Feyenoord bij de hand gaan nemen. Zijn treffer tegen Heracles was een voorbeeld van waarom Van Bronckhorst zo vaak bij technisch directeur Martin van Geel aanklopte om te vragen of de routinier al binnen was gehengeld.