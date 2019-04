Van Persie: Derde plaats niet echt felicitatie waard, maar maximaal haalbare

Feyenoord klaarde de klus tegen AZ (2-1) en kan de derde plaats nauwelijks nog ontgaan. Voor Robin van Persie geen reden om de polonaise te lopen. ,,Ik ben iets te vaak derde geworden’’, sprak de aanvoerder van de Rotterdammers bij FOX Sports. ,,Dat is niet echt een felicitatie waard. Maar in deze situatie was het het maximaal haalbare.’’

Met zijn intikker op aangeven van Jermiah St. Juste hielp Van Persie zijn ploeg hoogstpersoonlijk aan de broodnodige zege die Feyenoord na de 0-1 bij rust dik verdiende. ,,In de eerste helft hadden we ook al een aantal goede mogelijkheden. Ik zelf ook. Een bal werd van de lijn gehaald en ik had een kopbal die voorlangs ging. Dan ga je met een ander gevoel de rust in.’’

In de tweede helft was Feyenoord niet meer te houden. Van Persie had genoten van de manier waarop Tyrell Malacia de 1-1 binnen ramde. ,,Dat is een toeval meer. Tegen VVV schoot hij hem ook al fantastisch in de bovenhoek. Deze raakte hij met een beetje spin. Op de buitenkant van zijn voet. Zoals Roberto Carlos.’’

Zelf maakte Van Persie de winnende met een ‘onlogisch contactmoment’ zoals hij het zelf noemde. ,,Ik was al een paar eerder naar de eerste paal gegaan, maar toen kreeg ik hem niet. Het was een fantastische bal die ik besloot om met buitenkant links te nemen.’’

Moegestreden liet Van Persie, die nog één keer (ADO-thuis) in de Kuip te bewonderen is, zich vlak voor tijd vervangen. ,,In de laatste fase was het afzien. Maar ik klaag niet. Het hoort ook bij topsport dat je op het randje en met pijn speelt.’’

‘Heel kwalijk’