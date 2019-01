Van Persie geniet van ‘bizarre wedstrijd’

Glunderend stond maker van de 3-2 en 4-2 na afloop op het veld Hans Kraay jr te woord bij FOX Sports. ,,Mooi sfeertje hè? Het was een bizarre wedstrijd. Mooie doelpunten, veel strijd en goed voetbal ook. Er zat eigenlijk alles in. Vond jij het ook leuk?’’

Van Persie was onder de indruk van de teamgeest van Feyenoord, dat voor rust een 2-1 voorsprong snel weer verspeelde. ,,Dat is toch een domper als je voor staat. Dat je dan weer zo terug kan komen, zegt veel over de spirit in onze ploeg.’’

Het meest had hij genoten van de aanhang in de Kuip, die Feyenoord weer eens boven zichzelf liet uitstijgen. ,,Het is echt onze twaalfde man. Toen we gingen rusten keek ik om me heen en dacht ik ‘dit is toch wel erg mooi, al die blijdschap en passie’. Dat vond ik nog het mooiste moment van vandaag.’’