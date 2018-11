Van Persie lijkt niet op tijd fit voor FC Groningen

De routinier werkte vandaag de training op trainingscomplex 1908 nog apart af van de groep. De kans dat hij alsnog op tijd fit is voor de competitiewedstrijd tegen FC Groningen, zondagmiddag in Rotterdam, lijkt niet al te groot. Een invalbeurt lijkt momenteel het maximaal haalbare en zelfs dat is hoogst twijfelachtig.



Bij Feyenoord denken ze uiteraard ook aan de nabije toekomst. Volgende week komt de ongeslagen koploper PSV op bezoek in de Kuip, een duel waarin trainer Giovanni van Bronckhorst aanvaller Van Persie graag zou willen opstellen.



Feyenoord mist zondag ook Ridgeciano Haps (scheenbeen) en Jeremiah St. Juste (geschorst). De Colombiaan Luis Sinisterra is wel weer fit.