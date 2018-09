Van Persie noemt Oranje-rentree 'een heel moeilijk verhaal'

De topscorer aller tijden van Oranje (102 interlands, 50 goals) speelde zijn laatste interland op 31 augustus 2017, tijdens de 4-0 WK-kwalificatienederlaag tegen Frankrijk. Dát optreden was al een comeback, na bijna twee jaar afwezigheid, maar Van Persie heeft een nieuwe rentree alleen nog maar in zijn achterhoofd zitten.

,,Ik zal nooit bedanken, maar de bondscoach is vrij duidelijk geweest, ook in de media'', zegt hij in gesprek met FOX Sports, dat hem uitriep tot speler van de maand augustus in de eredivisie. Koeman vertelde eerder al dat Van Persie niet direct in zijn plannen voorkomt. ,,Dus dat wordt een heel moeilijk verhaal. Ik ga er niet vanuit dat ik nog word opgeroepen. Maar ik sta er wel voor open.''

Mocht Koeman een beroep op hem willen doen, dan zijn er ook andere zaken die voor Van Persie meespelen. Hij haalt in zijn vrije dagen bij Feyenoord (tijdens de interlands) namelijk ook voldoening uit het familieleven. ,,Op vrijdag en zaterdag ben ik bij het hockeyen en paardrijden van mijn dochtertje wezen kijken, op zaterdag en zondag was er een voetbaltoernooi van mijn zoon. Dat heb ik allemaal kunnen kijken, waar ik dat voorheen allemaal moest missen. Dat bevalt me ook heel erg, maar you never know.''