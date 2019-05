Van Persie speelt zondag in de Kuip laatste duel als prof

,,Hij kan zondag genieten van het moment, een prachtige afsluiting van zijn carrière'', zei trainer Giovanni van Bronckhorst, die in De Kuip eveneens afscheid neemt van het 'Legioen'.



Aanvankelijk was het thuisduel met ADO Den Haag voor Feyenoord ook de laatste wedstrijd van het seizoen. De KNVB besloot de voorlaatste speelronde echter in z'n geheel te verplaatsen naar woensdag 15 mei, om Ajax zo meer rust te geven in de aanloop naar de halve finales van de Champions League tegen Tottenham Hotspur. Van Persie had al laten doorschemeren niet zo'n zin te hebben om in Sittard zijn laatste wedstrijd te moeten spelen. De topschutter aller tijden van Oranje wil in De Kuip afscheid nemen.