‘Van Persie verdient afscheid à la Kuyt’

Nog een jaartje doorgaan, is volgens Schaken niet onmogelijk. ,,Hij weet zelf het beste hoe hij zich voelt. Ik denk dat hij het nog makkelijk aan kan. Dat laat hij de laatste weken wel zien. Helemaal op Nederlands niveau moet het geen probleem voor hem zijn om door te gaan. Aan zijn kwaliteiten ligt het niet, wat hij laat zien is pure klasse.”



Van Hooijdonk kan als liefhebber enorm genieten van zijn ex-ploeggenoot, met wie hij in het verleden geregeld overhoop lag. ,,Bij het afscheid van Dirk Kuyt hebben we nog samen in een team gevoetbald, maar daar lees ik dan niets over. Echte boter hè, haha. Zijn klasse is van een ander niveau dan we normaal in Nederland zien. Ik zou al blij zijn als je één aanname in de twee weken ziet. Daarom hoor je mensen nu ook zeggen dat hij moet doorgaan. Klaar is ook echt klaar, dan is er straks helemaal niets meer te zien.’’