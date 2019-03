Van Persie wil bij Feyenoord betrokken blijven als specialistentrainer

PSV had niet vaak problemen in Venlo, Bergwijn op scherp in aanloop naar Ajax-uit

9:31 In aanloop naar het duel tussen VVV en PSV (aftrap 12.15) kijken we nog even naar de statistieken. PSV kende dit decennium zelden grote problemen met VVV, dat in de eerste divisie thuis alle duels van Jong PSV verloor.