Van Seumeren haalt uit naar KNVB: ‘Een slecht georganiseerde bende’

Eigenaar Frans van Seumeren van FC Utrecht heeft vrijdag flink uitgehaald naar de KNVB. Later op de dag stelde de voorzieningenrechter zijn club ook nog eens in het ongelijk in het kort geding dat was aangespannen tegen de KNVB. Daardoor moet FC Utrecht op zondag (12.15 uur) in de finale van de play-offs om Europees voetbal aantreden tegen Feyenoord.

,,Er is totaal geen gevoel van empathie. Dat zit in die hele organisatie. Het is echt een ongelofelijk slecht georganiseerde bende. Ook nu weer: wij krijgen zomaar een brief dat de wedstrijd is verplaatst. Je zou toch op zijn minst mogen verwachten dat er een belletje komt om even te overleggen?", foeterde Van Seumeren tegenover RTV Utrecht in aanloop naar het kort geding.

De eigenaar van FC Utrecht verwacht dat zijn club volgend seizoen Europees voetbal speelt. ,,Als wij de rechtszaak verliezen, zorgen onze spelers er wel voor dat we dat Europese ticket alsnog pakken. Dan winnen we die wedstrijd gewoon.”

Algemeen directeur Thijs van Es is teleurgesteld over de uitspraak. ,,We verleggen direct onze focus naar zondag. Wij zetten onze missie door en dat betekent dat we er alles aan doen om op het veld zondag te winnen. De spelers en staf van FC Utrecht hebben zich vanaf afgelopen donderdag optimaal voorbereid op de wedstrijd aankomende zondag tegen Feyenoord, dus we zijn er klaar voor.”

Reden kort geding

FC Utrecht had een kort geding aangespannen tegen de KNVB, omdat zij het niet eens wat dat de wedstrijd verplaatst zou worden van zaterdagavond (20.00 uur) naar zondagmiddag (12.15 uur). De club eiste dat het duel op neutraal terrein werd afgewerkt en als dat niet zou lukken Feyenoord het duel verliezen. Daar ging de voorzieningenrechter niet in mee, waardoor de finale nu in de Kuip staat gepland.