Van Seumeren teleurgesteld in Ihattaren: ‘Het grote geld is blijkbaar belangrijker’

VideoFC Utrecht-eigenaar Frans van Seumeren is niet blij met Mohamed Ihattaren. De speler die op weg was naar zijn club, lijkt voor Ajax te gaan kiezen. ,,Wij hadden duidelijk de indruk dat hij naar ons toe zou komen.”

Van Seumeren (71) sprak zich uit bij RTV Utrecht. ,,Als die jongen verstandig zou zijn had hij voor FC Utrecht gekozen. Hij kan altijd nog bij Ajax komen. Hij had bij ons in een vertrouwde omgeving weer op zijn niveau kunnen komen, maar het grote geld is blijkbaar belangrijker dan de sportieve prestatie", zei hij in gesprek met René van den Berg en Gert Kruys op RTV Utrecht.

Ihattaren leek vorige week nog op weg naar de club uit zijn geboortestad, maar gisteren werd duidelijk dat de 19-jarige linkspoot uit Utrecht in gesprek is met Ajax. Volgens Van Seumeren is er geen sprake van jaloezie ten opzichte van Ajax, maar had hij gehoopt dat Ihattaren zijn nog prille loopbaan nieuw leven had willen inblazen in Stadion Galgenwaard.

,,Het is die jongen zijn eigen beslissing, maar wij hadden duidelijk de indruk dat hij naar ons toe zou komen. Ik weet niet waarom het niet is doorgegaan. Die jongen heeft al heel snel de publiciteit gezocht, dat is jammer. Als het stil was gebleven was het waarschijnlijk wel gelukt.”

Ihattaren begon met voetballen bij SV Houten, maar werd in 2010 op zijn achtste al gescout door PSV. Daar kwam hij tot tien goals in 74 duels in de hoofdmacht. Afgelopen zomer maakte hij voor 1,9 miljoen euro de overstap naar Juventus, dat hem direct verhuurde aan Sampdoria. Hij speelde echter geen minuut in Italië en keerde al snel terug naar Utrecht om weer bij zijn vrienden en familie te kunnen zijn.

