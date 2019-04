Van Sturm Graz tot de laatste vier: de ongelóóflijke Ajax-route

Ajax is nog koploper in de groep als Benfica op bezoek komt. Normaal gesproken is dat een confrontatie tussen de ploeg die de grootste kans maakt om achter Bayern door te bekeren in de Champions League. Ajax en Benfica raken in een felle strijd verwikkeld die onbeslist lijkt te eindigen. Tót Noussair Mazraoui – weer hij – via een Portugese voet raak schiet in de dying seconds.