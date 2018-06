Van 't Schip over Van der Vaart: 'Contract? Niets is onmogelijk'

Van der Vaart speelde afgelopen seizoen nog bij het Deense FC Midtjylland, waar zijn contract afliep. In Zwolle wil de oud-Ajacied, die al bezig was met personal training, zijn conditie op peil houden. ,,Het is mooi om een speler als Van der Vaart bij de groep te hebben", zei Van 't Schip na de eerste oefenwedstrijd van het seizoen (1-3 bij stadgenoot Berkum).

'Niks is onmogelijk'

Of het bij alleen meetrainen blijft? Daar kon Van 't Schip nog niet veel over zeggen. ,,Over een contract hebben we het nog niet gehad, nee. Maar niks is onmogelijk. Het is ook aan Rafael zelf. Zijn persoonlijke situatie speelt ook mee. Hij woont in Denemarken, waar zijn vriendin Estavana Polman op hoog niveau handbalt. In de tussentijd traint hij gewoon met ons mee en kijken we wel hoe hij het doet."