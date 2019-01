Van Windy City naar Vlinderstad: Goirlenaar Michael de Leeuw terug in het Nederlandse voetbal

Leeuwinnen tegen Spanje en Polen in Algarve Cup

11:54 De Oranje Leeuwinnen spelen op het toernooi om de Algarve Cup tegen Spanje en Polen. De Europees kampioen werd met die twee landen ingedeeld in groep B. Aan het oefentoernooi in Portugal doen twaalf landen mee, die zijn verdeeld over vier groepen van drie.