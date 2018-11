VAR-beelden van overtreding Kali: ‘Danny, Martin hier, geel is voldoende’

,,Ok, ik heb genoeg gezien”, is uit de mond van Martin van den Kerkhof te horen bij de beelden waarop Anouar Kali Heracles-middenvelder Kristoffer Peterson onderuit schoffelt. De KNVB heeft vandaag beelden vrijgegeven waarop het overleg tussen Van den Kerkhof en Makkelie te horen is.



,,Danny, Martin hier: ik bevestig dat de gele kaart van Kali een harde overtreding, maar is voldoende zo.” De videoscheids helpt vanuit Zeist de scheidsrechter in het NAC-stadion een handje. Makkelie is duidelijk op het veld. ,,Ok, dankje. Hij heeft het nagekeken, geel volstaat.”