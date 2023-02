Veelbesproken Mo Ihattaren duikt vier maanden na vertrek bij Ajax weer op bij Juventus

Mohamed Ihattaren is weer in training bij Juventus, blijkt uit een filmpje op Instagram en wordt bevestigd door iemand uit zijn entourage. Maar hoe gelikt het filmpje er ook uitziet, de beroemde Italiaanse topclub zit met het enfant terrible in de maag.

De 21-jarige voetballer veegde enkele dagen geleden zijn Instagram-account leeg om daar maandag en dinsdag korte video's op te zetten waarop is te zien dat hij weer voor zichzelf traint in het krachthonk bij het Italiaanse Juventus, de club waar hij onder contract staat. De enkele seconden durende video van maandag is alweer weg, dinsdag verscheen een gelikt filmpje waarin te zien is dat hij in het krachthonk zit in het Allianz Stadium in Turijn, de thuishaven van ‘Juve'. Ihattaren heeft er zelf in het Engels bijgeschreven: ‘Wat ons definieert, is hoe we terugkomen na een tegenslag'.

Mo Ihattaren kwam vorige week negatief in het nieuws toen hij twee dagen werd vastgezet na een aangifte van zijn (ex-)vriendin, influencer Yasmine Driouech. Zij deed aangifte van mishandeling op de dag van Ihattarens 21ste verjaardag, maar kwam later met een nieuwe verklaring waarin een en ander werd afgezwakt. Ook probeerde ze haar eerdere aangifte in te trekken, maar het Openbaar Ministerie doet inmiddels onderzoek.

Vorige week werd al duidelijk dat Juventus bekijkt of het nieuwste incident rond de voetballer reden is voor ontslag. Italiaanse sportjournalisten weten te vertellen dat de club met hem in de maag zit. Probleem is dat Ihattaren nog tot 2025 onder contract staat.

Niet naar Qatar

Juventus nam Ihattaren in 2021 over van PSV, waar zijn loopbaan na een stormachtig begin was vastgelopen. Juve leende hem uit aan Sampdoria en Ajax maar dat liep twee keer op een fiasco uit, mede omdat Ihattaren in verband werd gebracht met mensen in het criminele circuit. Ook zijn relatie met Yasmine leidde tot de nodige problemen. De familie van Ihattaren ziet het liefst dat de relatie stopt, als dat al niet zo is. Pogingen om Ihattaren bij een club uit Qatar onder te brengen mislukten deze winter.

